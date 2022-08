West Ham-Viborg, pronostico e marcatori

Il palinsesto calcistico di giovedì 18 agosto è davvero ricco di avvenimenti, su tutti i playoff di Europa e Conference League . Nell’ambito di quest’ultima competizione fa il suo ingresso in scena, nello step decisivo, il West Ham di Scamacca .

West Ham favorito sul Viborg, fai il tuo pronostico

Scamacca... a caccia del gol



Londinesi ancora a zero punti dopo due giornate di Premier League e con l’obiettivo qualificazione alla fase a gironi di Conference che a questo punto non si può davvero fallire. Sulla strada degli Hammers c’è il Viborg, che nei due turni precedenti ha avuto vita facile contro Suduva (Lituania) e B36 Torshavn (Isole Far Oer).

A dispetto del sofferto avvio di stagione le quote concedono tutti i favori del pronostico a Scamacca e compagni.

A proposito di Scamacca, occhio all’opzione “West Ham vince e segna Scamacca”. Un binomio che si può provare anche per uscire dai confini dello “scontato”.