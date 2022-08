Playoff Conference League, il pronostico di Fiorentina-Twente

Fiorentina-Twente, fai il tuo pronostico sul match di Conference League

In gioco il numero di reti totali



Quello del Twente è un cammino senza macchia: quattro partite ufficiali e altrettante vittorie, due in Eredivisie e due nel turno preliminare di Conference (spazzati via i serbi del Cucaricki).

La Fiorentina però è avversario di ben altro spessore e dopo il bel debutto in Serie A (3-2 alla Cremonese) la viola ha le carte in regola per far suo questo primo round contro gli olandesi.

Per le quote i toscani viaggiano verso una comoda vittoria (1.47 di media) in un match caratterizzato da almeno tre reti complessive.

Tra le tipologie di scommessa che richiedono di pronosticare il numero di reti spicca l’opzione “Multigol 3-5”, proposta a un interessante 1.85.