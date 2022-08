Benfica-Dinamo Kiev, pronostico ok per i portoghesi

Estadio da Luz di Lisbona, martedì 23 agosto alle 21 si gioca il match di ritorno dello spareggio di Champions League tra Benfica e Dinamo Kiev. All'andata i portoghesi hanno vinto 2-0 e anche in questo secondo confronto le quote sono favorevoli a Joao Mario e compagni. Occhio però, nei precedenti turni preliminari gli ucraini hanno dimostrato di avere mille risorse...

Ucraini abbonati all'Under 2,5

Il Benfica di inizio stagione sembra ben centrato sui suoi obiettivi, campionato e Champions. Per l'accesso a questa prestigiosa competizione sembra tutto fatto dopo il 2-0 dell'andata sigillato nella prima frazione. In precedenza, i lusitani si erano sbarazzati del Midtjylland segnando gol a raffica nel doppio confronto.

L'orgoglio degli ucraini si è visto contro Fenerbahce e Sturm Graz, entrambe eliminate al termine dei supplementari. Il Benfica tutto questo lo sa e non vorrà alimentare le speranze di rimonta degli avversari.

Il segno 1 in questa sfida, raccomandato dalle quote, non intriga più di tanto.

Da provare l'Over 2,5 in controtendenza, dopo che la Dinamo ha sempre centrato l'Under nei cinque incontri di Champions fin qui disputati.