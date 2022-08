Roma-Cremonese e Samp-Juve, i pronostici di Gollo-Predictor

I risultati esatti di Udinese-Salernitana (0-0), Inter-Spezia (3-1), Bologna-Verona (1-1), Atalanta-Milan (1-1) e i pronostici di Torino-Lazio (X2+Under3-5) e Sassuolo-Lecce (Under 3.5) sono il bottino di Gollo-Predictor , l'algoritmo adottato da tuttosport per i pronostici della piattaforma for fun. Come funziona?

Il motore stima i Gol attesi per la squadra di casa e la squadra ospite e con questi due indicatori rielabora le quote del match e i 4 risultati esatti più probabili da cui discendono tutti i diversi esiti proposti sulle schede.

Gollo propone le sue quote e quando quelle dei bookmaker sono più alte, allora si accende la spia verde. Non sempre i pronostici sono anche le quote migliori da giocare, dipende dal match.

Ecco i prono di questa sera:

Roma-Cremonese: match dal pronostico scontato, almeno a guardare le quote dei bookmaker con la Roma mediamente quotata a 1,24. I giallorossi non solo sono più forti ma hanno diverse soluzioni dalla panchina che possono cambiare il match qualora servisse. La Cremonese, dal canto suo, ha dimostrato di essere una squadra capace di offendere e non bisogna farsi influenzare dai nomi: davanti i grigiorossi hanno buona qualità.

Per giocare il segno 1 non avete bisogno nè di un Tipster nè di un Algoritmo. Gollo consiglia invece il più pericoloso ma altamente probabile segno GOL mediamente quotato a 2,10 e che invece per l'algoritmo vale 1,55.

Juventus-Sampdoria: la Sampdoria cercherà di bloccare la Juve a centrocampo inaridendo le fonti di gioco. La Juve senza gli infortunati Pogba e Di Mario si presenta con le novità Bremer e Kostic.. Gollo ci suggerisce un Under 1.5 1° T con Over 0,5 2° Tempo mentre il secondo motore prevede un Over 4.5 Cartellini considerando una partita fisica a centrocampo.

