Tranmere-Newcastle, "Magpies" favoriti per le quote

Il Newcastle dopo aver pareggiato in Premier League per 3-3 contro il Manchester City si appresta a sfidare in trasferta il Tranmere nei trentaduesimi di finale di EFL Cup. Gli avversari dei "Magpies" militando nella League Two inglese difficilmente riusciranno a creare numerosi grattacapi alla difesa della squadra allenata da Eddie Howe.