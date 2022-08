Pronostico Valencia-Atletico Madrid, Gattuso vs Simeone

Valencia-Atletico Madrid, indovina il risultato esatto e vinci i premi in palio!

Due No Goal a testa, adesso...

Valencia e Atletico avevano iniziato bene vincendo al debutto, poi la doccia gelata. Gattuso ha perso al San Mames di Bilbao per 1-0, combinando troppo poco e sfiorando il pari solo a tempo scaduto.

Simeone non ha bissato il bel 3-0 al Getafe e ha perso in casa contro un Villarreal bravo a punire le disattenzioni dei Colchoneros e in particolar modo di un disastroso Molina (anche espulso).

Dunque, tre punti a testa e due No Goal ciascuna all'attivo. Per le quote l'Atletico è favorito al Mestalla, il 2 vale circa un raddoppio. Ipotizzabile una gara tattica e più aperta del previsto.

Come pronostico occhio al Multigol 1-3 e, in alternativa, al Multigol Ospite 1-2.