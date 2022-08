Anderlecht-Gent, ok l'Over 2,5 al 90'

Per molti anni è stata leader indiscussa del campionato ma anche in Belgio le gerarchie del calcio col tempo sono cambiate e così, nelle ultime stagioni, l’Anderlecht ha perso il suo ruolo di squadra da battere (l’ultimo titolo dei “malva” risale al campionato 2016/2017). Anche questo avvio di stagione non si discosta dagli ultimi precedenti e così, nelle prime cinque giornate, l’Anderlecht ha già collezionato due sconfitte, entrambe in trasferta, contro il Cercle Brugge prima e contro la Royale Union Saint Gilloise poi (soltanto qualche giorno fa). In questo sesto turno della Jupiler League al Lotto Park arriva il Gent che al momento ha un punto in meno in classifica ed ha perso una volta soltanto (all’ultima uscita, in casa, contro l’Anversa). Per il resto due pareggi iniziali e due vittorie a seguire ma otto punti tutti conquistati contro avversarie che attualmente non occupano posizioni di classifica troppo elevate.