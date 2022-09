Gollo-Predictor: Udinese-Roma partita equilibrata

Gollo-Predictor viene in aiuto dei concorrenti con i pronostici che nel 2020-2021 l'hanno reso campione del gioco: dopo un anno di presenta con aggiornamenti importanti e ancora più preciso (sempre nell'ottica del mero divertimento for fun).

Gollo prevede un match equilibrato con 0,28 punti di scarto a favore della Roma (1,00 a 1,28 gli indicatori calcolati dagli algoritmi).

Una partita con un massimo di 2 gol e 4 risultati esatti più probabili: 0-1 / 1-1 / 0-0 / 1-0. Grazie ai due indicatori di Gol Attesi, Gollo ricalcola le quote dei principali segni mettendole a confronto con la media dei bookmaker.

In questo caso, l'Under 2.5 vale 1,66 per Gollo e viene offerto mediamente a 1,84 mentre il NoGoal vale 1,84 contro il 2,01 offerto dalla media dei bookmaker.

In genere "Gollo" ha ragione sulla redazione che in questo caso si tiene più cauta con Under 3.5 mentre per Gollo è Under 2.5. Sull'esito finale, la Roma ha il 25% in più di probabilità di segnare 1 gol più dell'Udinese.

Sul Gruppo di Telegram di Gollo-Predictor ogni giorno ci sono i commenti sulle elaborazioni di Gollo e ogni settimana un codice da 100 a 500 crediti per continuare a giocare sulla piattaforma for Fun.

Buon divertimento