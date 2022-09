Champions League, il pronostico di Psg-Juventus

La Champions della Juve inizia al Parco dei Principi, rifugio del Dream team francese che sta utilizzando il suo campionato come palestra per gli allenamenti. Martedì alle 21 si gioca la super sfida col Psg, decisamente appoggiato dai bookie.

Show sotto la Tour Eiffel, il consiglio è sul Multigol

Gruppo H di Champions, la Juve debutta dunque col Paris che nelle sei gare di campionato ha segnato ben 24 reti (più le 4 realizzate al Nantes in Supercoppa fanno 28!)

Allegri ha dichiarato che la partita da vincere è quella col Benfica: realismo o pretattica? Sta di fatto che i francesi hanno messo più minuti nelle gambe, sono già in grande spolvero e i loro fenomeni non hanno bisogno di presentazioni.

La Juve, reduce dal pari di Firenze, può contare su un Vlahovic più fresco e motivato e pronto ad esaltarsi su un palcoscenico così prestigioso. Per le quote sarà tuttavia un debutto amaro per la Juve, alla luce dell'1.35 assegnato alla vittoria del Psg.

Partita da Over 2,5 secondo gli allibratori, ipotizzando un match con diverse reti si può optare per il Multigol 3-4 se l'obiettivo è provare a centrare un esito dalla quota più sostanziosa.