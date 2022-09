Barcellona-Viktoria Plzen, ecco il pronostico

Prima giornata del gruppo C di Champions League, esordio agevole per il Barcellona che affronta in casa il Viktoria Plzen. Il club blaugrana in Liga dopo lo "0-0" fatto registrare nella partita interna con il Rayo non si è più fermato, tre vittorie contro Real Sociedad (4-1), Valladolid (4-0) e Siviglia (3-0). In queste tre gare Robert Lewandowski ha sempre messo la sua firma sul tabellino dei marcatori.