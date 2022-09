Champions, l'Inter sfida il Bayern: tedeschi favoriti

Dal Milan al Bayern nel giro di pochi giorni. L'Inter di Simone Inzaghi è chiamata a rialzarsi dopo la delusione del derby ma servirà la miglior versione nerazzurra per arginare la potenza bavarese che al Meazza ha dolci ricordi (tre successi su tre).

Inter-Bayern, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Goal e Over sulla carta probabili

La "pazza" Inter vuole regalarsi una notte di festa contro la squadra favorita nel gruppo C di Champions in cui figurano anche Barcellona e Viktoria Plzen. I tedeschi dopo un super avvio sono tornati sulla terra pareggiando 1-1 in Bundesliga contro Gladbach e Union Berlino.

In difesa i bavaresi qualcosa concedono (anche l'Inter a dire il vero) e forse, per trovare l'esito più adatto ad un match del genere, conviene orientarsi sui gol.

Tra le scommesse di questo tipo, le più standard sono Goal e Over, esiti offerti intorno all'1.50. Troppo "scontato"? Avanti un altro, allora.

Il consiglio è di tenere in considerazione l'opzione "Multigol 1-2 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo". Quindi, uno o due gol nella prima frazione e una ripresa con un range di reti compreso tra uno e tre.