Napoli-Liverpool show! Quote e pronostici

Napoli-Liverpool da brividi, fai il tuo pronostico

Multigol e legni colpiti

Napoli e Liverpool si affrontano per la terza volta nelle ultime cinque stagioni. Dunque si conoscono e, risultati alla mano, si rispettano. Già, perché i quattro precedenti sono stati tutti marchiati dall'Under 2,5. E, cosa non di poco conto, il Napoli ha vinto le due gare casalinghe senza incassare gol.

Il Napoli visto contro la Lazio, specie nella ripresa, dà la sensazione di potersela giocare contro Salah e compagni, che invece sono partiti a fari spenti in Premier League vincendo solo due partite sulle sei giocate.

Per le quote Liverpool favorito a 1.95 ma per i consigli guardare altrove. Ad esempio, piace il Multigol Casa 1-2 più Multigol Ospite 1-3.

Tra le scommesse ancora più originali, poi, occhio ad un eventuale legno colpito (quindi almeno un palo o traversa).