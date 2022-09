Europa League, il pronostico di Manchester Utd-Real Sociedad

Giovedì 8 settembre alle 21 si gioca Manchester United-Real Sociedad , gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League (gruppo E). Il match mette di fronte le due squadre sulla carta più attrezzate per centrare il passaggio del turno. All' Old Trafford sono però gli inglesi a comandare, almeno in lavagna: segno 1 a 1.65 , colpo ospite da 5 volte la posta.

Manchester United-Real Sociedad, fai il tuo pronostico sul match di Europa League

Il pronostico sorride agli inglesi

Dopo un nerissimo avvio di stagione il Man United ha rimesso il treno sui binari infilando quattro vittorie, la vetta della classifica occupata dall'Arsenal è distante solo tre lunghezze. Contro i Gunners, battuti 3-1 proprio domenica scorsa, è stato subito decisivo Antony ma la sensazione è che sia proprio la squadra ad essersi sbloccata.

Sponda Real Sociedad la scintilla non è invece ancora scattata ma non sorprende visto che i baschi solitamente segnano e subiscono poco, non rubano l'occhio a badano al sodo. In Liga sono arrivate due vittorie esterne per 1-0 ma gli avversari superati (Cadice ed Elche) erano decisamente inferiori rispetto a questo Manchester.

Come detto in precedenza le quote vedono Rashford e compagni decisamente favoriti, per loro sarà importante segnare presto contro un avversario solido e da prendere con le molle. Come pronostico si può quindi provare una combo: 1X + Under 3,5.