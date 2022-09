Conference League, il pronostico di Fiorentina-RFS Riga

Conference League, indovina il risultato del match della Fiorentina e prova a vincere i premi in palio!

Un consiglio? No, due

I viola hanno staccato il pass per la fase a gironi di Conference superando il Twente nel doppio confronto (2-1, 0-0). Ora dovrebbe venire la parte più "facile" contro la cosiddetta Cenerentola del gruppo A. I lettoni non fanno paura e la Fiorentina dopo cinque partite senza vittoria (che manca proprio dal 2-1 al Franchi contro il Twente) è chiamata a regalarsi una notte di festa.

Per questa sfida sono due, quindi, gli esiti da tenere d'occhio per i pronostici. La combo 1+Over 2,5 (a 1.45) e, volendo alzare un po' il tiro, l'Over 3,5 offerto mediamente a 2.10.