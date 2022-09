Ludogorets-Roma, il pronostico del match

La partita in programma all'Huvepharma Arena vede la compagine capitolina partire con i favori del pronostico (il segno 2 paga mediamente a 1.50) nonostante lo stop subito in campionato contro l'Udinese. Lorenzo Pellegrini e compagni però sanno benissimo che dovranno fare attenzione a non sottovalutare l'avversario, i bulgari negli ultimi cinque impegni ufficiali sono sempre andati a segno in almeno due occasioni.

Sia il Ludogorets che la Roma scenderanno in campo per cercare di conquistare i tre punti. Il match si preannuncia divertente e non è escluso che entrambe le compagini riescano a trovare per almeno una volta la via del gol. Nei giallorossi dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Andrea Belotti, la firma del "Gallo" raddoppia mediamente una qualsiasi puntata. Da provare il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "1-1; 1-2" a 4.45.