Lazio-Feyenoord, possibile il Goal al novantesimo

Nelle prime tre partite interne di Serie A l'undici di Maurizio Sarri ha fatto registrare sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5. I biancocelesti dopo aver vinto all'esordio con Bologna (2-1) e nella successiva sfida con l'Inter (3-1) si sono dovuti arrendere agli attacchi del Napoli (1-2).

In Eredivisie il Feyenoord è insieme all'Ajax e all'Az Alkmaar l'unica squadra ad aver sempre conquistato i tre punti in trasferta. I biancorossi lontano dai lidi amici hanno battuto in rapida successione Vitesse (5-2), Waalwijk (1-0) e G.A. Eagles (4-3).

Fai ora i tuoi pronostici!

Show in vista all'Olimpico, scopri il pronostico

Per la quote la Lazio parte con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a circa a 1.95 mentre il successo olandese è offerto mediamente a 3.60. Entrambe le squadre vorrano partire con il piede giusto in questa competizione, possibile il Goal al novantesimo.