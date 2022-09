Liverpool-Ajax, quote e pronostico

Champions League , nel gruppo A la classifica parla in maniera molto chiara. Napoli e Ajax avendo vinto all'esordio sono posizionate in testa con 3 punti mentre Liverpool e Rangers sono ferme ovviamente a quota 0.

Ad "Anfield" ora va in scena il confronto tra i "Reds" e I "Lancieri" con l'undici allenato da Jurgen Klopp costretto a vincere per non rischiare di mettere ancora di più in salita il discorso qualificazione.

Match spettacolo, scopri il pronostico



Salah e compagni nei primi tre impegni interni ufficiali di questa stagione hanno fatto registrare due vittorie e un pareggio: 1-1 con il Crystal Palace, 9-0 al Bournemouth e 2-1 al Newcastle in Premier League.

L'Ajax in trasferta in campionato è reduce da una doppia vittoria senza gol al passivo. In entrambi i match ha risposto presente la "combo" che lega il No Goal all'Under 2,5, tale accoppiata è uscita anche nell'ultimo precedente tra le due squadre disputato ad Anfield (1-0 per i Reds).

La partita dovrebbe regalare spettacolo, ok il Goal in controtendenza. Per chi vuole alzare il coefficiente di difficoltà c'è la "combo" Over 1,5 Casa più Under 2,5 Ospite.

