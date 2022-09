Manchester City-Dortmund, il pronostico del match

Champions League , il programma della seconda giornata del gruppo G mette Erling Haaland di fronte al suo passato. All' Etihad Stadium va in scena il confronto tra il Manchester City e il Borussia Dortmund . L'attaccante norvegese nelle prime 8 gare ufficiali disputate con la maglia dei " Citizens " ha messo a segno 12 gol.

La classifica del girone vede al momento le due squadre appaiate a quota 3 punti, l'undici di Guardiola all'esordio ha battuto per 4-0 il Siviglia in trasferta mentre i BVB hanno vinto in casa contro il Copenhagen per 3-0.

Haaland può colpire, scopri il pronostico



Per le quote non sembrano esserci dubbi su quale sia la squadra favorita per la vittoria al 90', il segno 1 è in lavagna a circa 1.20 (il City nelle prime 3 gare interne di Premier League ha sempre vinto realizzando complessivamente la bellezza di 14 reti) mentre il "2" giallonero è proposto mediamente a 13 (il Dortmund nell'ultima trasferta di Bundesliga ha perso per 3-0 sul campo del Lipsia). Per alzare la quota del segno 1 si può provare la "combo" con l'opzione "Haaland marcatore" proposta a 1.75.