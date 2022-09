Milan-Dinamo Zagabria: statistiche, quote e pronostico

La Champions League procede a ritmi serrati con la seconda giornata della fase a gironi. Mercoledì 14 settembre, alle 18.45, i l Milan ospita la Dinamo Zagabria , inaspettata capolista del gruppo E dopo la vittoria all'esordio contro il Chelsea . Il pronostico sorride al Diavolo , l'1 vale quasi 1.30. Ecco una breve analisi del match, utile per arrivare a dei consigli per le scommesse dalla quota più conveniente.

Gioca gratis la schedina di Champions League e prova a vincere i premi in palio!

Leao marcatore a 2.50, Giroud e De Ketelaere...

La Dinamo voleva fortemente la fase a gironi e lo ha dimostrato al debutto battendo 1-0 il Chelsea con un gol di Orsic nel primo tempo. I croati, primi nel loro campionato (8 vittorie e un pareggio nelle prime 9 giornate), nei turni preliminari hanno eliminato Shkupi, Ludogorets e Bodo Glimt.

Il Milan farà bene a non sottovalutare un avversario che arriva a San Siro senza nulla da perdere, sapendo di avere il pronostico sfavorevole. Come detto il Milan vincente si gioca intorno all'1.28, per alzare la quota può essere utile legare in combo l'1 al Multigol 2-5 (1.50) oppure, se si pensa che nel match ci saranno almeno tre reti, all'Over 2,5: 1+Over 2,5 a 1.80.

Nelle scommesse sui Marcatori brillano i due trascinatori del Milan, Leao e Giroud. Il portoghese non ci sarà per squalifica contro il Napoli e ha dunque motivazioni aggiuntive in questo match. Un suo gol paga 2.50 mentre il francese sul tabellino marcatori vale 2.25.

De Ketelaere sorpresa... ma non troppo, il belga dopo essersi visto cancellare un gol dal Var contro la Samp potrebbe sbloccarsi in campo europeo. La sua prima gioia in rossonero è offerta a 3.50.