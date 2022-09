Champions League, il pronostico di Rangers-Napoli

Il club allenato da Luciano Spalletti è rimasta imbattuta nelle prime tre trasferte ufficiali di questa stagione, al 5-2 inflitto al Verona hanno fatto seguito lo 0-0 con la Fiorentina e il 2-1 contro la Lazio.

Gli azzurri di Spalletti partono favoriti

Nonostante si giochi lontano dal "Maradona" le quote continuano a sorridere alla squadra partenopea, il segno 2 paga mediamente 1.80 mentre la doppia chance 1X raddoppia una qualsiasi puntata. All'Ibrox Stadium le occasioni da rete non dovrebbero mancare, i Rangers nelle precedenti cinque partite disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare sempre l'Over 2,5. Almeno tre gol in questo match si giocano a circa 1.70.