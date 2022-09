Champions, Juventus-Benfica: quote favorevoli ai bianconeri

Arrabbiata e vogliosa di punti. Così la Juve di Allegri si presenta al secondo impegno stagionale in Champions League contro il Benfica . Partita fondamentale per il passaggio del turno e quindi da vincere per i bianconeri , chiamati però a superare un avversario che finora ha vinto le undici partite ufficiali fin qui disputate tra campionato e Champions .

Una combo da provare a quota 1.80

Percorso netto per il Benfica in campionato che ha fatto sei su sei in Liga Portugal, anche se contro avversari abbastanza modesti. Nei turni preliminari di Champions Grimaldo e compagni hanno superato con disarmante facilità Midtjylland e Dinamo Kiev, poi al debutto nel gruppo H i portoghesi hanno liquidato la pratica Maccabi Haifa con due gol nella ripresa.

A dispetto di questi dati le quote vanno dalla parte dei bianconeri, favoriti a 2.20 contro il 3.25 (di media) previsto per il blitz delle "Aquile" di Lisbona.

Sulla carta sarà un match combattuto in cui la Juve proverà a far suoi i tre punti senza prestare il fianco alle iniziative avversarie. La combo 1X più Under 3,5 potrebbe rivelarsi una soluzione vincente. Non male la quota assegnata a questa opzione, pari a 1.80 volte la posta.