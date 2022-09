Pronostico Midtjylland-Lazio, biancocelesti favoriti in Danimarca

Momento positivo per la Lazio di Sarri , a caccia della terza vittoria consecutiva (la seconda in Europa League ) in casa del Midtjylland . I danesi hanno perso la gara inaugurale del gruppo F in casa dello Sturm Graz (0-1) e sono parecchio giù in classifica nel loro campionato . Nell'ultimo turno, però, hanno imposto il pareggio (1-1) alla capolista Nordsjaelland.

Midtjylland-Lazio, fai i tuoi pronostici sul match di Europa League!

Midtjylland, dopo 5 Under di fila...

Un po' di statistiche. Il pari col Nordsjaelland ha fatto registrare il quinto Under 2,5 di fila per il Midtjylland, tornato invece al "Goal" dopo quattro partite consecutive caratterizzate dal No Goal. Sempre in campionato i danesi hanno conquistato solo 10 punti in 9 partite, ben 16 i gol segnati (miglior attacco insieme al Copenhagen) e 16 quelli subìti, ovvero terza peggior difesa.

Con questi dati a disposizione, e in presenza di una Lazio che in questo avvio di stagione è rimasta a secco di gol solo contro il Torino, le reti non dovrebbero mancare. Di questo avviso anche i quotisti che propongono l'esito Over 2,5 mediamente a 1.70 e il Goal a 1.65 (segnano entrambe).

Biancocelesti favoriti a 1.91 per la vittoria finale ma, per non dare nulla per scontato, si può optare per una combo del tipo X2+Over 1,5.