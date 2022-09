Monza-Juve: il pronostico di Gollo-Predictor sorride ai bianconeri

Non era facile pronosticare il successo dell'Empoli a Bologna (0-1) e la sconfitta del Toro contro il Sassuolo (0-1) passando per il 2-1 di Spezia-Sampdoria.

L'elaborazione di oggi per la trasferta della Juventus a Monza ci racconta di un match da Multigol 1-3 con 3 dei 4 risultati esatti ritenuti più probabili che sorridono all'undici di Allegri:

Per Gollo-Predictor la Juve dovrebbe vincere con 1 o 2 gol di scarto per 0-1, 0-2 o 1-2. Solo uno dei 4 risultati prevede il pareggio per 1-1

Gollo valuta la quota del segno 2 a 1,63 mentre viene mediamente offerta a 1,81.

Ecco quindi che il pronostico della redazione è per il Segno 2.

