Pronostico Tenerife-Malaga, per le quote è match da Under

Il fattore campo può aiutare il Tenerife



Malaga che si ritrova con soli tre punti dopo cinque giornate, frutto della vittoria per 3-1 sul Mirandes. Per il resto, quattro ko che tengono la squadra nei bassifondi della classifica.

Non sta meglio il Tenerife che ha messo da parte quattro punti che però sono arrivati tutti in casa: 1-1 col Lugo e 1-0 col Racing Santander. Dunque il fattore campo può dare una mano al club delle Canarie, la cui vittoria al 90' è offerta mediamente a 1.90 a fronte di un segno 2 da 4 volte la posta.

Sommando i gol complessivamente segnati dalle due squadre in campionato si ricava come totale "sette". Difficile pensare ad una sfida ricca di reti: Under 2,5 (1.55) e No Goal (1.70) dunque in pole position su Over 2,5 e Goal.