Central Cordoba-Gimnasia La Plata, il pronostico del match

La compagine bianconera in campionato non ha mai perso nelle precedenti quattro gare disputate in casa

© Getty Images

Liga Profesional, allo stadio "Unico Madre de Ciudades" il Central Cordoba si appresta a ricevere il Gimnasia La Plata. Le due squadre al momento occupano due posizioni completamente differenti in classifica, i padroni di casa con 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte hanno totalizzato 21 punti in 18 giornate mentre gli ospiti, con una partita disputata in più, ne hanno conquistati ben 36 (10 successi, 6 pareggi e 3 ko). Fai ora i tuoi pronostici! Il divario in classifica potrebbe ingannare, scopri il pronostico A dispetto di quanto dice la classifica le quote sono piuttosto equilibrate. La vittoria della formazione bianconera che in casa ha segnato la bellezza di 9 reti negli ultimi 4 incontri (3 vittorie contro Colon, Godoy Cruz e Defensa y Justicia e 1 pareggio con il Lanus) è in lavagna mediamente a 2.65 mentre il trionfo dei "Los Triperos" è proposto a circa 2.60. Il Gimnasia La Plata lontano dai lidi amici non segna da due partite di fila, il Multigol Ospite 1-2 in controtendenza può uscire al 90'. Intrigante la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale sui pronostici? Iscriviti Gratis al Gruppo Telegram di GOLLO, il predictor del Tuttosport Da non perdere Juve, chi va e chi resta Inter, tolleranza finita Tutte le news di Pronostici

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi