Gremio-Sport Recife: statistiche, quote e pronostico

Gremio-Sport Recife, fai il tuo pronostico!

Statistiche e pronostico

Il Gremio di Renato Portaluppi, in cui milita l’ex laziale Lucas Leiva, va a caccia della 12ª vittoria casalinga. Nel suo stadio finora vanta un bottino niente male: 11 successi, 2 pareggi e 2 ko. Lo Sport Recife nelle ultime 8 giornate è stato di una “regolarità” impressionante: 4 vittorie in casa e 4 sconfitte in trasferta.

Se a questo si aggiunge che, nel complesso, lo Sport Recife ha portato a casa i tre punti in trasferta solo sul campo della Chapecoense, il pronostico per le quote è delineato in maniera abbastanza netta e automatica. Segno 1 a 1.70 (di media) e successo ospite a circa 5 volte la posta.

Per chiudere, una curiosità statistica. In sei delle ultime sette gare interne del Gremio si è visto l’Over 2,5. Una rarità per un campionato in cui gol e spettacolo non sono esattamente gli ingredienti principali...