Siamo qui con Luca Mastrangelo, noto youtuber e influencer interista

La penalizzazione alla Juventus: tolti per adesso i 15 punti, cosa ne pensi? “Il solito pasticcio all’italiana dove comandano un po’ tutti e tutti possono smentire la sentenza che c’è stata prima. Un danno per il calcio italiano: chi ci sta guardando da Inghilterra, Spagna e Germania e guarda la nostra classifica avrà sicuramente una brutta immagine del nostro calcio. Come sempre, come movimento italiano, ne usciamo male. Dal punto di vista di un tifoso, nessuno avrà preso bene i punti restituiti. Anche gli juventini, si capisce poco e ne escono tutti male”

Giusto cambiare così tante volte la classifica in corso? Non pensi possa essere fuorviante per tutte le squadre?

“Forse sarebbe meglio lasciare questa classifica e dare alla Juventus eventualmente una penalizzazione durante la prossima stagione. Secondo me la Juventus in una maniera o nell’altra non farà le coppe. Alla fine saranno 7-8 punti di penalizzazione più la questione stipendi e non dimentichiamo la UEFA che dovrà fare qualcosa. Anche perché i dirigenti non ne sono usciti bene. La Juve, sono abbastanza certo, che non farà comunque le coppe”

Un giudizio su Juve Inter di Coppa Italia ritorno: pensi che la squalifica tolta a Lukaku possa accendere ancora di più gli animi?

“Le polemiche sulle questione Lukaku mi sembrano anche giuste, così come riaprire la curva della Juventus è stata una decisione giusta. Punire tutti per educare venti persone a me non piace. Si deve, però, considerare che Lukaku ha risposto a degli insulti razzisti con un’esultanza polemica, che fa sempre anche in nazionale. L’ammonizione di Lukaku deve essere tolta. Io credo che Inter-Juve sia sempre carica di tensione e nervosismo. Non so se può aumentare, anche senza episodi di questo tipo. Sarà tesa come sempre. Mi aspetto che Inzaghi vinca. Lui è una sorta di ammazzaJuve. L’anno scorso ne ha vinte tre su quattro contro i bianconeri”