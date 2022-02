Bundesliga, Mainz-Leverkusen: le quote sono per le "aspirine"

Mainz-Leverkusen, fai il tuo pronostico sulle partite di Bundesliga

Sette clean sheet in casa per il Mainz

Più diverse di così non si potrebbe. Il Bayer ha centrato sia il Goal che l'Over 2,5 nelle ultime dieci giornate e sta segnando gol a raffica un po' a tutti.

Il Mainz risponde con sette vittorie in undici gare interne, sette sono anche le gare casalinghe chiuse senza reti al passivo. Un dato che dà la misura di quanto sia solida quest'anno la sua difesa.

Altro dato da registrare: nelle ultime 12 partite del Mainz non è mai uscito il segno 2 al 90'. Sarà la volta "buona"? Pronostico che pende dalla parte delle "aspirine" ma di questo coriaceo Mainz non ci si può fidare. Una via di mezzo? La combo X2+Multigol 2-4.