Stoccarda-Dortmund, da provare l'Over 1,5 Ospite

Bundesliga , 29ª giornata di campionato. I risultati della scorsa settimana hanno visto il Dortmund scivolare a meno 9 dal Bayern capolista. Haaland e compagni dopo aver perso per 4-1 in casa contro il Lipsia giocano in trasferta sul campo dello Stoccarda .

I padroni di casa, imbattuti da 4 giornate di fila, sono quart’ultimi a più uno sulla zona retrocessione. Il Dortmund è secondo con la certezza (non ancora matematica ma quasi) di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Per le quote i gialloneri partono favoriti ma se si vuole focalizzare l’attenzione sul possibile numero di reti ci sono da segnalare dei dati interessanti. L’undici di Rose in trasferta viaggia a una media di 1.92 gol realizzati mentre lo Stoccarda in casa ha subito 28 reti in 14 gare. Ok il Multigol Ospite 2-4 al 90’.