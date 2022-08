Bundesliga, apre il Bayern di De Ligt: quote e pronostico

Il Bayern Monaco dell'ex juventino De Ligt dà il benvenuto alla Bundesliga 2022/23. I bavaresi venerdì sera (ore 20.30) fanno il loro esordio nel massimo campionato tedesco in casa dell'Eintracht di Glasner, campione uscente dell'Europa League.

Ha perso il bomber Lewandowski ma il Bayern sembra essersene fatto ben presto una ragione. La vittoria per 5-3 sul Lipsia in Supercoppa tedesca, con cinque marcatori diversi, la dice lunga sulle potenzialità di una squadra che anche quest'anno si conferma quella da battere anche nelle quote elaborate dai bookie sul "Vincente Bundesliga".

L'Eintracht ha giocatori interessanti come Borre, l'uomo mercato Kostic (seguito con attenzione dalla Juve di Allegri) e il difensore Ndicka, monitorato prima dalla Roma e poi dal Milan. Senza dimenticare l'ex bavarese Mario Gotze, in cerca dell'ennesimo rilancio in una carriera fatta di salite e discese.

Per le quote il Bayern parte favorito, il segno 2 vale mediamente 1.45. Ultimi tre precedenti (due sei quali vinti dall'Eintracht) decisi da un solo gol di scarto tra le due squadre.

In sede di pronostico si può procedere con la combo X2 più Goal.