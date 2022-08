Cristiano Ronaldo via da Manchester? Cosa dicono le quote

Il futuro di Cristiano Ronaldo nelle previsioni dei bookie . Domenica il campione portoghese dovrebbe esordire in Premier League col Manchester United ma il condizionale è d'obbligo. Anche durante l'amichevole disputata dai Red Devils contro il Rayo, infatti, i rapporti tra CR7 e il suo allenatore Ten Hag non sono sembrati così distesi per usare un eufemismo...

Futuro di Ronaldo, ecco le due opzioni più probabili

Non è un mistero che Ronaldo si sia guardato intorno per cercare un club che potesse permettergli di giocare la Champions il prossimo anno. Al momento, però, il campione portoghese sembra destinato a non muoversi da Manchester. La quota assegnata alla permanenza nelle fila dei Red Devils è intorno all'1.50. Occhio però all'opzione Sporting Lisbona, uno scenario "romantico" che nelle valutazioni degli allibratori non è neppure così "a sorpresa". Il trasferimento di Cristiano al club lusitano, infatti, è bancato a 1.85.

Ormai tramontata la pista Roma che nelle scorse settimane era tra le destinazioni ritenute più probabili dai bookie. Oggi il passaggio di CR7 alla corte di Mourinho è proposto addirittura a 33!