Serie A, che sfide! Ecco i pronostici di Pengwin

Per gli appassionati di calcio e pronostici il Tipster Pengwin è un volto a dir poco familiare e apprezzato. Kristian da anni è il punto di riferimento per centinaia di migliaia di followers, basti pensare che in 692 mila circa lo seguono su Instagram. Insomma, è il protagonista più indicato per analizzare le super sfide del weekend di Serie A con un'attenzione particolare al derby di Milano.

Il pronostico di Pengwin su Milan-Inter

Nella passata stagione il derby è stato la chiave di volta per l’assegnazione finale dello scudetto. Anche questa volta, nonostante le fasi iniziali del campionato, avrà un peso specifico importante. Lo scontro milanese avrà assenti illustri da entrambe le parti: Pioli dovrà far a meno di Rebic e Origi su tutti, Inzaghi del suo centroavanti di riferimento Romelu Lukaku.

L’avvio di stagione è stato da bicchiere mezzo vuoto per entrambe: l’Inter delusa dalla brutta sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, il Milan reduce da un insipido pareggio per 0-0 contro il Sassuolo. Sarà un derby precoce, ma l’impressione è che possa già dare i suoi primi verdetti.In questo avvio di stagione le due milanesi hanno evidenziato problemi opposti: la squadra di Pioli riesce tendenzialmente a chiudersi bene e subire poco, ma spesso evidenzia difficoltà nel concretizzare sotto porta.

L’Inter di Inzaghi invece è tanto spedita nel trovare i goal, quanto in difficoltà nella fase difensiva. Squadre sicuramente ancora in rodaggio ma che danno già l’impressione di avere dettagli da limare differenti. Non perdere o addirittura portare a casa una vittoria potrebbe risultare vitale per entrambe in questo avvio di stagione. Il Milan arriva da due derby (quelli di Coppa dell’anno scorso) senza segnare.

L’impressione è che l’Inter in questo momento abbia qualcosina in più dal punto di vista della qualità del singolo, ma il Milan sia in grado di giocare più da squadra. L’Inter di Inzaghi non può permettersi un’altra sconfitta, dopo quella rimediata già contro la Lazio.

Un pareggio potrebbe accontentare tutti, il segno X2 è assolutamente percorribile.

Fiorentina-Juve nell'analisi di Pengwin

La squadra di Allegri ritrova Di Maria e vuole ritrovare anche il goal che è mancato nelle ultime due trasferte.

Avvio difficile per la Fiorentina che denota grandi difficolta nel trovare la via del goal, a secco addirittura da 360 minuti. Non ci aspettiamo una gara ricca di goal, il corto muso potrebbe ancora una volta avere la meglio.

Per questa sfida il pronostico è Multigol Ospite 1-3.

Per Pengwin Lazio-Napoli è da...

Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio 1-1 nel turno infrasettimanale. La Lazio però, davanti ai propri tifosi, ha decisamente un’altra marcia e dopo aver sorpreso l’Inter potrebbe dare tanto filo da torcere anche al Napoli di Spalletti.

Possibile l’1X ad alta quota, ma optiamo per un Multigol 1-2 Casa dei biancocelesti che difficilmente non trovano la via del goal.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei l'invito è di entrare nel "Mondo Pengwin". Il programma Kickoff, ideato da Pengwin, è disponibile sul canale ufficiale Twitch e va in onda ogni venerdì sera alle ore 21. Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono inoltre trovare tutte le repliche delle puntate precedenti di Kickoff.

https://www.mondopengwin.it/studio-top-campionati/