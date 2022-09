Pronostico Juve-Benfica, Pengwin dà fiducia ai bianconeri. E Vlahovic...

Anche ieri sera a partire dalle 21:00 è andata in diretta su Twitch la trasmissione del noto tipster Kristian Pengwin , il più seguito in Italia con i suoi quasi 700.000 followers. Nel suo KickOff Speciale Champions League ha analizzato scrupolosamente tutte le sfide che di questa seconda giornata. Ecco in particolar modo l’estratto su come si è pronunciato in merito alle quattro partite delle squadre italiane!

Plzen-Inter

In Repubblica Ceca la sfida non sarà scontata come in tanti potrebbero pensare. L’Inter può portare a casa il risultato ma dovrà fare attenzione ad una formazione che in casa ha un rendimento importante. Considerate le difficoltà difensive dei nerazzurri non è da escludere il segno GOAL. La combo X2-Multigol 2-5 e il Multigol 2-4 Ospite sono le opzioni da tenere d'occhio. Occhio a Lautaro Martinez, giá protagonista in terra slava qualche stagione fa.

Rangers-Napoli

Spalletti sa bene che la trasferta scozzese non va presa sottogamba, soprattutto dopo l’ottimo risultato conquistato contro il Liverpool. Non ci sarà Osimhen, l’attacco partenopeo avrà dunque meno peso. Lecito aspettarsi una gara frizzante, la combo X2+Multigol 2-5 è ottima. Kvaratskhelia marcatore o assist: può essere lui l’uomo spacca-partita!

Milan-Dinamo Zagabria

A San Siro non ci sono alibi, la squadra di Pioli deve portare a casa il risultato se vuole puntare al passaggio del turno. I rossoneri giocano e si divertono a disegnare calcio, contro la Dinamo non dovrebbero sussistere particolari difficoltà. Segno 1 fisso, eventualmente in combo con il Multigol 1-4 contro una formazione che verrà a Milano per chiudersi a riccio.

Juventus-Benfica

La squadra di Allegri ha vinto il 50% delle gare interne in questa competizione quando aveva la quota dell’1 circa a 2,10. Il momento non è dei migliori ma ci si aspetta una prova di orgoglio ed entusiasmo da parte dei tanti campioni presenti in campo: Vlahovic su tutti. La doppia chance 1X in combo con il Multigol 1-4 sembra offrire adeguate garanzie. Vietato fallire!

