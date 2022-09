Serie A, il pronostico di Pengwin su Milan-Napoli e Roma-Atalanta

Atalanta sorniona ma concreta

All'Olimpico di Roma torna di scena una sfida che l'anno scorso ha già regalato scintille: per entrambe fondamentale evitare passi falsi! Le brutte sconfitte contro Udinese e Ludogorets sono state superate dai tre punti conquistati nell'ultima di campionato contro l'Empoli e dalla vittoria convincente in Europa League contro l'HJK. Questa Roma deve ancora capire a cosa può e vuole realmente ambire ma quel che sembra certo è che la squadra di Mourinho davanti al calore dell'Olimpico si sente decisamente più sicura e può rendere molto meglio. Lo dimostrano le tre vittorie di quest'avvio di stagione con sette goal fatti e zero subiti.

Dell'Atalanta di Gasperini si è parlato poco nel precampionato, nonostante risultasse una delle formazioni che su scala europea ha investito di più nel mercato puntando su giovani talenti e non grandi nomi già noti. L'avvio è stato promettente, la prima posizione condivisa con Napoli e Milan dimostra che la squadra di Bergamo vuole lasciarsi alle spalle le delusioni della passata stagione e ricostruire fin da subito un nuovo ciclo di successi.

I precedenti storici all'Olimpico hanno sempre visto la squadra giallorossa in difficoltà: escludendo l'ultima vittoria per 1-0 della passata stagione, nelle precedenti sette gare si è sempre registrato un risultato a favore degli ospiti. Da non sottovalutare il fattore stanchezza: la Roma ha affrontato un tour de force, l'Atalanta arriva invece carica e riposata.

In una gara molto equilibrata è assolutamente da tenere in considerazione l'esito Goal, ancora mai registrato nè dalla Roma in casa nè dall'Atalanta in trasferta. Occhio all'1-1!

Monza-Juventus, fiducia ai bianconeri

Scontro tra due formazioni che devono assolutamente riscattare una partenza decisamente sottotono. Se tuttavia per la squadra lombarda qualche difficoltà si poteva mettere in contro, per quanto riguarda la compagine di Allegri non ci sono alibi. Le ultime prestazioni e la recente sconfitta in Champions contro il Benfica mettono il team bianconero dinanzi ad una sola soluzione: vincere. Il successo esterno ha troppo valore per non essere considerato. Segno 2 fisso con Vlahovic trascinatore.

Milan-Napoli in equilibrio

A San Siro si sfidano probabilmente attualmente le due squadre più belle da vedere del nostro campionato. I rossoneri sono imbattutti addirittura da 22 partite in Serie A ma contro il Napoli hanno perso le ultime due partite interne entrambe per 0-1. Le assenze di Leao da una parte e Osimhen dall'altra potrebbero togliere un po' di qualità alla sfida. Nessuna delle due vorrà far scappare l'altra: lecito aspettarsi equilibrio, gara da 1X magari da abbinare in combo all'Under 4,5.

Per l'analisi di tutte le altre partite di Serie A e l'approfondimento dei match dei principali campionati europei l'invito è di entrare nel "Mondo Pengwin". Il programma Kickoff, ideato da Pengwin, è disponibile sul canale ufficiale Twitch e va in onda ogni venerdì sera alle ore 21. Iscrivendosi al canale YouTube di Kristian Pengwin si possono trovare le repliche di tutte le precedenti puntate di Kickoff.

