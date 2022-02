Pronostico Siviglia-Elche, un paio di esiti da tenere d'occhio

Liga, il Siviglia sfida l'Elche di Boye e Pastore: fai il tuo pronostico!

No Goal in controtendenza?

Quando si dice: "Ognuno ha i suoi validi argomenti". Il Siviglia, miglior difesa della Liga, è imbattuto in casa con otto vittorie e tre pareggi. Curiosità, gli andalusi in casa hanno sempre segnato nel primo tempo eccezion fatta per l'ultimo match casalingo pareggiato 2-2 col Celta Vigo.

L'Elche a prima vista sembra spacciato ma avendo conquistato 11 punti nelle ultime cinque partite merita rispetto: in mezzo a questa striscia utile c'è anche il 2-2 conquistato al Bernabeu contro il Real Madrid capolista (a più sei sul Siviglia).

L'Elche ha collezionato il Goal nelle ultime sei trasferte ma segnare nel fortino andaluso non sarà impresa semplice. Due le opzioni che si possono tenere in considerazione. Il No Goal oppure la combo 1X più Under 3,5.