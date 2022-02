Maiorca-Athletic Bilbao, posticipo di Liga da Under 2,5

Indovina il risultato di Maiorca-Athletic Bilbao

Chi segna per primo? Ecco i dati

Segni particolari del Bilbao versione trasferta? Parola alle statistiche. Ben 11 Under 2,5 in 12 gare esterne con 8 partite su 12 chiuse con un risultato di parità (5 di questi sono 0-0).

Lo show non sembra dunque poter recitare un ruolo di primo piano in questo Monday night spagnolo. Se il dato relativo all’Under può risultare più “evidente”, eccone un altro più defilato da mettere in risalto. Nelle ultime 11 giornate il Maiorca non è mai riuscito a sbloccare l’incontro: nessuno ha fatto peggio nel corso di questo campionato. Va detto che in questa “specialità” non brilla neppure il Bilbao, andato in vantaggio solo in 3 degli ultimi 12 match di Liga. Per la cronaca, Bilbao favorito a 1.85 sul “Segna Gol 1” nel match, il Maiorca insegue a quota 2.30.