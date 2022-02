Elche-Rayo, da provare la "combo" 1X più Under 3,5

Indovina il risultato di Elche-Rayo e vinci!

Rayo, un solo successo esterno in campionato

Il Rayo ha sempre zoppicato in trasferta dove ha vinto solo in casa dell’Athletic Bilbao, blitz peraltro datato: era la sesta di campionato. Ora il team madridista ha iniziato a inciampare anche in casa e per rendimento negli ultimi 5 turni sarebbe ultimo insieme al Granada.

Molto meglio l’Elche che ha perso con onore a Siviglia (0-2) ma in precedenza aveva infilato 5 gare utili, imponendo il pari al Real Madrid solo per dirne una.

Difficile che una squadra mai convincente in trasferta come il Rayo possa sbloccarsi nel suo peggior momento. In sede di pronostico si parte dalla 1X, a cui si può legare in combo l’Under 3,5 per alzare la quota.