Levante-Elche, ok la "combo" 1X più Multigol 1-4

Al " Ciutat de València " la sfida Levante - Elche inaugura la 26ª giornata di Liga . I " Granotes ", ultimi, per mantenere vivo il sogno salvezza non possono permettersi di perdere questo incontro.

Fattore campo determinante

Morales e compagni arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle, nelle ultime due gare disputate in campionato hanno prima battuto in trasferta l'Atletico Madrid (0-1 con il gol vittoria di Melero) e poi hanno pareggiato 1-1 in rimonta sul campo del Celta Vigo.

L'Elche gioca bene, è a più 9 sulla zona retrocessione e nelle precedenti sette giornate di campionato ha perso solo in trasferta contro il Siviglia (2-0). I biancoverdi lontano dai lidi amici hanno un problema: solo due vittorie e sempre almeno un gol subito in 12 match su 13.

Il fattore campo potrebbe dare la spinta giusta al Levante per centrare il terzo risultato utile consecutivo, ok la "combo" 1X più Multigol 1-4 al novantesimo.