Liga, Granada-Cadice: le quote dicono Under 2,5

La 26ª giornata di Liga si chiude con un faccia a faccia all'insegna del "Si salvi chi può". Granada-Cadice è infatti uno scontro diretto tra due compagini che cercano disperatamente tre punti per allontanare lo spettro retrocessione . Ecco analisi e pronostico di un match che, per le quote , è da Under 2,5 .

Liga, Granada-Cadice: fai il tuo pronostico

Levante, gol col contagocce

Il Granada è reduce da cinque sconfitte consecutive, l'ultima delle quali molto pesante, contro il Villarreal: 1-4. Il dato interessante è relativo all'esito Goal, che ha fatto la sua comparsa in 10 delle 12 partite casalinghe disputate da Molina e compagni.

Il Cadice finora ha segnato pochissimo, appena 21 gol in 25 partite di Liga. Poco da star tranquilli se si pensa che nelle ultime 12 giornate si registra una sola vittoria, in casa del fanalino di coda Levante. Curiosità, ospiti reduci da due pareggi in cui non ci sono stati gol nei secondi tempi.

Sulla carta il match non dovrebbe regalare molte reti, non a caso in lavagna l'Under 2,5 "vince" sull'Over. No Goal in controtendenza con il trend del Granada? Possibile.