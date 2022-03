Alaves-Siviglia, ospiti favoriti al novantesimo

La 27ª giornata di Liga si apre con Alaves-Siviglia , un quasi testacoda che mette di fronte la penultima e la seconda in classifica nel massimo campionato spagnolo. Partita ricca di spunti interessanti in chiave pronostici.

L’Alaves e quella brutta abitudine

Chi vuole che la lotta per il titolo resti aperta deve “tifare” Siviglia, compagine senza dubbio attrezzata per battere un Alaves decisamente modesto. Il segno 2, dalla quota interessante, non si è oltretutto mai visto nelle ultime 7 partite del Siviglia in Liga.

Qualcuno potrebbe chiedersi il perché di una quota così generosa nonostante il netto divario in classifica. Da segnalare, in tal senso, che il Siviglia di Lopetegui in 13 trasferte ha segnato solo 11 gol totali e in 9 occasioni una rete esatta. Il suo punto di forza è la difesa, la meno battuta della Liga, ma specie fuori casa gli andalusi hanno badato al sodo segnando più di una rete solo nel derby col Betis. Ecco in parte spiegato l’arcano.

Ci sono poi tanti altri dati che depongono a favore del Papu e compagni, i migliori in Liga se si parla di numero di partite sbloccate, ben 19 su 26, contro le sole 7 dell’Alaves (ultimo insieme al Granada in questa speciale graduatoria).

Ultimo dato da segnalare. L’Alaves è tra le squadre che hanno imbarcato più reti nei secondi tempi e nelle ultime sei gare di Liga questa è diventata una cattiva quanto puntuale abitudine…