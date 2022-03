Maiorca-Real Madrid, può starci l'Over 1,5 Ospite

Il 28° turno di Liga si chiude alla grande vista la presenza del Real Madrid di Ancelotti. I Blancos , smaltita l'euforia (più che giustificata) dovuta all’impresa col Psg in Champions , deve trovare la giusta concentrazione per superare l'ostacolo Maiorca . Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 21.

Liga, il Maiorca di Muriqi sfida il Real Madrid: fai il tuo pronostico

Al Bernabeu un risultato clamoroso



Muriqi e compagni navigano in acque pericolose dopo aver perso otto delle ultime dieci partite di Liga mentre l’ultimo pareggio risale a tre mesi fa (0-0 col Celta Vigo). Il match d’andata evoca un ricordo piacevole ai Blancos, che rifilarono un clamoroso 6-1 ai malcapitati rivali. Si tratta della vittoria più ampia per Ancelotti in questo campionato.

Magari nell’occasione lo score non sarà tennistico ma di certo le bocche da fuoco madridiste possono colpire in più di un’occasione la difesa locale. La vittoria del Real vale circa 1.55, alla stessa quota si può trovare l’esito Over 1,5 Ospite (Madrid in gol almeno due volte).

Se poi si vuole alzare ancora il tiro si può guardare in direzione del Multigol Ospite 2-3. In campionato Benzema e compagni, lontano dal Bernabeu, hanno segnato tre reti esatte in una sola occasione. Era addirittura la seconda giornata di Liga: 3-3 sul campo del Levante.