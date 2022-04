Pronostico Siviglia-Granada, Lamela e soci a caccia del gol

Siviglia-Granada, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Quote alla mano nessun dubbio, Siviglia favorito

Il Granada negli ultimi due turni ha conquistato 4 punti, preziosi in ottica salvezza e allo stesso tempo un segnale di carattere: in entrambi gli incontri Machis e compagni si sono trovati sotto nel risultato.

Per le quote però ci sono poche possibilità per il Granada di far punti nella casa del Siviglia, ancora imbattuto tra le mura amiche (10 successi e 4 pareggi). L’1 vale (mediamente) 1.40, da provare l’esito Over 1,5 Casa ipotizzando che il Siviglia possa trovare la via del gol almeno due volte davanti al pubblico di casa. L'offerta media per questa opzione è pari a 1.60.

Negli ultimi 6 incontri ufficiali, del resto, Rakitic e compagni non hanno mai segnato più di una rete ed è ora di invertire il trend!