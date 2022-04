Rayo-Valencia, il pronostico del posticipo di Liga

La 31ª giornata di Liga si chiude con una sfida dall'esito a dir poco incerto. Il Rayo , che nel campionato spagnolo non vince addirittura dal 18 dicembre (2-0 al modesto Alaves ), ospita un Valencia che pur tra alti e bassi continui ha messo in fila 5 risultati utili. Ecco l'analisi del match e il pronostico .

Liga, posticipo Rayo-Valencia: indovina il risultato e vinci!

Pronostico incerto, meglio una "doppia possibilità"

Già, gli ospiti alternano serie positive (al momento sono imbattuti da 5 turni) a periodi di improvvisi blackout. Difficile, con questo andamento, risalire verso la zona Europa.

Il Rayo dopo un avvio di stagione degno della miglior "matricola terribile" si è perso per strada: nel girone di ritorno non ha mai vinto e per numero di punti ottenuti negli ultimi 10 turni (solo 3) sarebbe ultimo in classifica.

Il pareggio per 1-1 dell'andata al Mestalla rispecchia la comune propensione a sprecare occasioni utili per fare il salto di qualità. Cosa dicono le quote? Che il Rayo, strano ma vero, parte favorito.

In un match tra due squadre così lunatiche, tuttavia, meglio evitare l'1X2 finale. Meglio affidarsi ad una doppia possibilità, ovvero "Goal o Over 2,5". Una giocata che si centra se il match regala almeno una rete per parte oppure da gol totali a salire.