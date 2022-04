Villarreal-Valencia, il Sottomarino Giallo è favorito

La squadra di Emery ha battuto 2-1 in trasferta il Getafe e non vuole fermarsi, quella di Bordalàs sembra aver staccato la spina in campionato

18 . 04 . 2022 20:44 2 min VillarrealValenciaquote

© Getty Images

Il turno infrasettimanale di Liga (33ª giornata) scatta martedì 19 aprile con le prime tre partite. Alle 21.30 viene servito il piatto forte, ovvero Villarreal vs Valencia. Ecco analisi e pronostico del match. Liga, indovina il risultato di Villarreal-Valencia e vinci i premi! Villarreal favorito, ecco una curiosità sul Valencia Il turno precedente ha "detto" che il Villarreal è ben centrato sul campionato oltre che sulla Champions, competizione in cui ha compiuto il "delitto perfetto" eliminando il Bayern Monaco. La banda di Emery infatti ha espugnato un campo ostico come quello del Getafe: 2-1, disputando un primo tempo super. Il Valencia invece ha perso in casa (1-2) con l'Osasuna, confermando i difetti cronici di una squadra altalenante e incapace di compiere il salto di qualità. La testa, probabilmente, è rivolta al match di sabato in finale di Copa del Rey contro il Betis. In sede di pronostico è difficile prescindere dal segno 1, il Sottomarino Giallo ha l'inerzia dalla sua parte. Una curiosità da segnalare: negli ultimi sei incontri disputati dal Valencia non ci sono state reti nel primo tempo. Forse è ora di cambiare... Da non perdere Ancelotti firma un'altra impresa Pronostico Atletico-Espanyol Tutte le news di Pronostici Liga

