Rayo-Villarreal, segno "2" come pronostico

Giovedì sera (alle 20) il Villarreal gioca in casa del Rayo Vallecano con l'obiettivo di vincere per alimentare le sue ambizioni europee. Il match è valido per la 36ª giornata di Liga , il massimo campionato spagnolo .

Liga, fai il tuo pronostico su Rayo-Villarreal

Sottomarino Giallo favorito, occhio al risultato

Con sei punti nelle ultime 4 partite il Rayo ha messo a posto la sua classifica: salvezza acquisita con 3 turni d'anticipo. Le motivazioni sono dunque tutte per il Villarreal di Emery, che finora ha vinto solo 4 delle 17 trasferte di campionato. La speranza del "Cobra" Danjuma e compagni è che il Rayo abbia la pancia piena dopo aver battuto il Barcellona al Camp Nou e pareggiato 1-1 a Vallecas contro l'ostica Real Sociedad.

Per le quote è match da segno 2, per coprirsi un po' potrebbe valere la pena orientarsi sulla combo X2+Multigol 1-4. Con il Villarreal in campo, sia in casa che fuori, mancano ancora all'appello i seguenti risultati: 0-1, 0-3 e 0-4....