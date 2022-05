Pronostico Real Madrid-Levante, Blancos favoriti ma...

Turno infrasettimanale di Liga, si gioca il quasi testacoda tra Real Madrid e Levante . Un match che solitamente non avrebbe storia se non fosse che gli uomini di Ancelotti hanno in tasca il titolo di campioni di Spagna (e la testa è rivolta alla finale di Champions col Liverpool ) mentre il quasi fanalino di coda della Liga ha assoluto bisogno di punti per salvarsi.

Levante a segno al Bernabeu? Possibile

Partita fondamentale per il Levante, reduce dal 2-1 alla Real Sociedad ma che deve ancora far punti per risalire verso il terz'ultimo posto. Nelle sue ultime cinque partite di Liga è sempre uscito il Goal e l'Over 2,5 ha risposto presente in quattro occasioni. Segno che la squadra, pur con tutti i suoi limiti (67 gol al passivo, peggior difesa del campionato) ci sta provando.

Il Real è reduce dal ko nel derby contro l'Atletico ma al Bernabeu, eccezion fatta per la batosta subìta dal Barcellona, è stato un rullo compressore: 12 successi e 4 pareggi.

Uno score che indirizza il pronostico dalla parte del Real (segno 1 intorno all'1.50) ma il Levante ha possibilità di segnare almeno una o due reti (Multigol Ospite 1-2). Per gli amanti del rischio, il Real non ha ancora mai pareggiato 1-1...