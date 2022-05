Pronostico Rayo-Levante, l'obiettivo è chiudere in bellezza

Ultima giornata di Liga, uno degli anticipi in programma è Rayo-Levante. Match tra due squadre che avevano la salvezza come obiettivo, il Rayo l'ha centrato pur disputando un pessimo girone di ritorno mentre il Levante è inesorabilmente retrocesso.

Rayo-Levante, fai il tuo pronostico

Squadre senza più obiettivi, ecco i consigli

Tutto già scritto insomma, si gioca solo per l'onore o comunque per obiettivi piuttosto modesti. Il Rayo cerca la sua prima vittoria casalinga nel girone di ritorno, in cui ha battuto solo le due squadre di Barcellona ma in trasferta (doppio 1-0).

Il Levante, attualmente penultimo, proverà ad evitare di finire in fondo alla classifica dove staziona l'Alaves.

Finora la difesa, la più perforata della Liga, è stata senza dubbio il tallone d'Achille del Levante. Il Rayo invece ha segnato piuttosto poco (37 gol in altrettanti incontri) e all'ultima gara di fronte al suo pubblico proverà a ritoccare verso l'alto i suoi numeri.

Il pronostico per questo incontro è il Goal in prima battuta, poi si può prendere in considerazione la combo 1X più Over 1,5 (oppure l'Over 1,5 Casa).