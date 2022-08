Pronostico Siviglia-Valladolid, andalusi favoriti

Il Siviglia di Lopetegui e Papu Gomez ha steccato la prima in Liga. Gli andalusi hanno perso 2-1 a Pamplona contro l'Osasuna e sono decisi a riscattare il passo falso nella prima gara interna in campionato contro il Valladolid.

Valladolid, il calendario è avverso

Il ko di Pamplona ha confermato il mal di trasferta degli andalusi già evidenziato nel corso della passata stagione. Il mercato ha aggiunto Isco ma ha tolto dei cardini importanti in difesa come Kounde e Diego Carlos. E forse non è un caso se pronti-via il Siviglia ha imbarcato due reti al debutto.

Peggio però ha fatto il Valladolid, a cui il Villarreal ha dato il "benvenuto" in Liga con tre reti tutte nella ripresa. Dopo il Sottomarino Giallo dunque un altro avversario di livello superiore per il club neopromosso, ancora una volta sfavorito nel pronostico.

L'1 del Siviglia si gioca intorno all'1.55, in alternativa occhio alla combo 1X più Under 3,5 o 4,5 a seconda di dove si vuole fissare l'asticella.