Celta Vigo-Cadice, ecco il pronostico

In Spagna stasera è in programma un anticipo di campionato. Non si tratta di una sfida di vertice, anzi tutt’altro, con il Celta che ospita il Cadice. La squadra di Vigo, dopo tre turni, naviga più o meno a metà classifica con soli quattro punti all’attivo (pareggio all’esordio contro l’Espanyol seguito dalla sconfitta contro il Real Madrid più la vittoria, all’ultima uscita, sul Girona). Sicuramente meglio del Cadice che, dopo gli stessi 270 minuti, è invece inchiodato in fondo alla classifica con i suoi... zero punti. E questo zero non è l’unico visto che anche in fatto di reti realizzate l’ultima della classe è ancora a secco (zero gol all’attivo e ben sette al passivo). Per la cronaca vale la pena ricordare che le tre sconfitte di questo avvio di campionato sono arrivate, nell’ordine, contro Real Sociedad prima, Osasuna poi e, infine, Athletic Bilbao.