Valladolid-Almeria, statistiche e pronostico

Valladolid-Almeria, fai il tuo pronostico

Valladolid, attento a quei due...

Il calendario di inizio stagione non ha certo agevolato il Valladolid che ha incontrato Villarreal (0-3), Siviglia (1-1) e Barcellona (0-4). La squadra del "Fenomeno" Ronaldo ha sfiorato il colpaccio alla seconda giornata contro il Siviglia ma la vittoria è sfumata per un intervento sciagurato del suo portiere Sergio Asenjo.

Molto meglio l'Almeria, che ha conquistato quattro punti frutto del successo (2-1) sul Siviglia e del pari con l'Elche. All'esordio era arrivato il ko contro il Real Madrid ma con tanti applausi per aver spaventato i campioni di Spagna in carica.

Da un lato c'è quindi una squadra che ha bisogno di far punti per la classifica e l'autostima, dall'altro una formazione che vuole continuare a stupire.

Le quote concedono i favori del pronostico alla squadra di casa ma ciò non vuol dire che per loro la strada che porta ai tre punti sarà in discesa.

Meglio evitare il pronostico 1X2 e ricorrere dunque al Multigol Casa 1-2.